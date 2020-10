Dissidenza grillina e tatticismi renziani. Così alla Camera la maggioranza finisce nel pantano

Andrea Colletti, grillino da sempre eretico e ortodossissimo, non ci prova nemmeno a dissimulare. "In missione? Sì, ero in missione per conto di Dio nel cortile di Montecitorio". Ci tiene insomma a rivendicarlo con fierezza, il suo atto d'insubordinazione. E d'altronde non è stato l'unico. In missione come lui, mercoledì sera, c'erano anche altri sei deputati del M5s: eletti assenti al momento del voto perché impegnati in affari istituzionali o di partito, assenti giustificati insomma. In missione, appunto. E però tra quei sei, oltre a esponenti di governo realmente occupati in altre faccende, c'erano almeno un paio di persone sospette. Di certo Alvise Maniero, veneto di Mira, falangista euroscettico e nostalgico del governo gialloverde, non era in missione. Anche perché lo aveva annunciato lui stesso il giorno prima - dopo aver progettato un mezzo blitz in commissione Finanze insieme al collega filosovranista Raphael Raduzzi per invitare il governo a rinunciare ai prestiti del Recovery Fund ("Meglio affidarsi ai nostri Btp!") - che avrebbe marcato visita.

