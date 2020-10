Il vaffa di Mastella a Dibba: “L'Udeur è serio, voi siete personaggetti”

Pubblicità

Arriva anche la risposta di Clemente Mastella, sindaco di Benevento e fondatore del partito centrista Udeur, ad Alessandro Di Battista. In un'anticipazine della puntata di Piazza Pulita di questa sera, pubblicata sui social della trasmissione di La7, il pasionario grillino aveva usato l'Udeur per attaccare l'attuale direzione del Movimento Cinque stelle. "Così facendo”, aveva detto Dibba, "si andrà verso una direzione di indebolimento del M5s e si diventerà un partito più come l'Udeur, buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere...". Mastella ribatte: “Questo Robespierre dei miei stivali che non conosce la storia ma che gira il mondo a spese dei giornali amici, con reportage noiosi, per prendersela coi suoi tira in ballo l'Udeur. Ma noi eravamo un partito serio, voi siete personaggetti insignificanti, legati davvero al potere. Posso dirgli solo una cosa: 'Vaffa!', come dicevate voi a me quando vi divertivate a Bologna con Grillo e gli altri. Ora mi diverto io. Caro Dibba, sei il leader dell'idiozia politica. Ti saluto”.