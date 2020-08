Roma. Non appena la conversazione precipita sull’argomento Hong Kong, l’ex colonia britannica in cui la Cina ha cancellato con violenza ogni traccia di autonomia, ecco che Wang Yi, il ministro degli Esteri cinese, il volto chiuso come una noce, si toglie la giacca, forse per il caldo, ma con l’aria di chi si prepara a una sfida. E insomma questa specie di sfinge orientale, costituzionalmente inespressiva, capace di restare immobile per ore come un cadavere messo a sedere, all’improvviso ha...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.