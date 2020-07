Roma. E’ tornato? “Da mesi non diceva nulla di assennato. In Europa era stato battuto. In Italia non aveva più risposte da offrire. Era in pratica finito. Matteo Salvini non è tornato, ma è ritornato parlando di migranti e contagio. E’ tornato grazie al processo contro di lui e grazie alla sinistra. La sinistra è riuscita a rimettere al tavolo un giocatore che non aveva più carte. Ha restituito centralità a un uomo che aveva perso e che si era...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.