Forza Italia conta (e si conta). Nella sfida sulle commissioni, le larghe intese hanno funzionato

Roma. Sarà pur vero che talvolta le alleanze nascono come sommatoria di debolezze, più che come unione di geometriche potenze. E in effetti, con lucida umiltà, Bruno Astorre, uno che al Senato tiene i conti del pallottoliere per Dario Franceschini, la giornata di mercoledì la sintetizza così: “Questa è una maggioranza numericamente solidissima, e politicamente fragilissima”. E infatti, due ore dopo l’approvazione dello scostamento di bilancio varato con dei 170 voti – nove in più della soglia di galleggiamento, almeno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.