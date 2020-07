Il centrodestra si astiene sullo scostamento di bilancio

Con 170 sì, 4 contrari e 133 astenuti è passato al Senato lo scostamento del Bilancio da 25 miliardi proposto dal governo. I 25 miliardi serviranno per la copertura finanziaria del decreto agosto che prevede la proroga degli ammortizzatori sociali già in atto. Roma. "Una scelta di campo", come recitava uno slogan berlusconiano in piena seconda Repubblica, non l'hanno fatta nemmeno stavolta. Forza Italia resta a mezz'aria. Da punto di riferimento di massa di un sistema bipolare che ambiva a diventare bipartitico alla mancanza...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.