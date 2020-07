Zingaretti dice a Conte che la linea del Pd sul Mes è chiara. Ma non si sa qual è

Roma. Nelle stesse ore in cui Giuseppe Conte interveniva in Parlamento per spiegare formalmente i contenuti dell’accordo raggiunto in Europa sul Recovery Fund, anzi nello stesso momento in cui le agenzie battevano una dichiarazione di Conte in cui annunciava l’ennesima task force, stavolta sulle riforme, il segretario del Pd Nicola Zingaretti incalzava il capo del governo con un tweet per ottenere il sì della maggioranza al prestito del Mes: “Continuo a pensare che per l’Italia l’utilizzo del Mes sia positivo e utile. Il Governo dovrà presto assumere una decisione e la nostra posizione è chiara”, ha scritto il segretario del Pd.

“Il Mes ci serve, la nostra posizione non è mai cambiata. Ciò che serve all’Italia va utilizzato”, aggiunge il deputato Emanuele Fiano.

Peccato però che giusto una settimana fa, il 15 luglio, il Pd abbia votato contro la risoluzione Bonino-Magi di + Europa che chiedeva di attivare subito il Mes (alla Camera è finita 402 a 72).

“Il ricorso sollecito da parte del nostro paese alle linee di credito definite in sede europea nell’ambito di una risposta straordinaria all’emergenza Covid-19 a favore dei paesi più colpiti, compresa quella del MES, renderebbe più credibile la spinta negoziale dell’Italia affinché le risorse del Recovery Fund previste nella proposta della Commissione vengano eventualmente incrementate e comunque non decurtate o limitate nei termini di utilizzo in sede di Consiglio europeo”, c’era scritto nella risoluzione. Non era forse, questa, per usare le parole di Zingaretti, una “posizione chiara”?