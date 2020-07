Conte funziona, contro ogni aspettativa

Giuseppe Conte è molto contento per l'operazione con cui riporta la gran parte della rete autostradale sotto il controllo dello stato. È la prima volta in cui la debole ideologia a 5 stelle segna un punto nella vera partita del potere in Italia. Una visione gretta, povera intellettualmente, quasi sempre difensiva (il vaffa è un'offesa che serviva a chiudersi nel recinto degli onesti e dei marginali) ha prodotto per la prima volta un colpo vero. Piaccia o no ha lavorato su un principio, quella della non opportunità di privatizzazione per un monopolio, e ha tenuto duro. Conte va avanti nello strano ruolo di tecnico esterno dei 5 stelle, è un indipendente di grillistra, una roba strana ma che funziona, contro ogni aspettativa

Il Pd è con lui, e Nicola Zingaretti non teme di accostare due nomi di aziende problematiche. Poi se applichiamo il noto teorema del non c'è due senza tre ecco che la lista di Zingaretti porta dritti a nazionalizzare anche ex Ilva

Come funziona l'accordo su Autostrade



Matteo Salvini protesta senza troppo strepito. Anche perché nel ruolo del liberista non starebbe a suo agio. E la comunicazione forte la fa tutta e solo contro i migranti. Ha rispolverato i porti chiusi e sta martellando da giorni con un'operazione di propaganda per dire che chi sbarca porta il coronavirus. C'era rimasto male all'inizio della pandemia non potendo accusare i migranti e malissimo quando sì capì che semmai il problema era la Lombardia. Adesso può provare a rigirare le cose e lo fa con tutto lo squallore propagandistico di cui è capace

Per ora lo bocciano il Mes, certo, ma forse anche certi tentativi di fare leva, troppa leva, sulle divisioni nella maggioranza sono eccessivamente politicistici o furbetti e vengono respinti



Aveva ragione Dublino. E aveva ragione il governo di cui faceva parte l'attuale presidente dell'eurogruppo

Ma Paolo Gentiloni dice una cosa diversa

Uno dei nodi veri della semplificazione

La Francia fa il piano di riforme e lo manda in UE



I vaccini in arrivo per il Covid-19

Ma i numeri non tranquillizzano



Lo stato del liberismo nell'unione

Divieto sciocco, causa non geniale ma divertente



E l'azione legale contro Donald Trump per contestare il non rinnovo dei visti studenteschi

I Floyd fanno causa alla città di Minneapolis

I nomi e le gesta dei nuovi componenti delle autorità comunicazioni e tutela dati

La carriera di Carlo Sangalli

Milano sempre più alberata