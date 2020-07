Rimarrete riformisti o finirete statalisti? “Io rimarrò riformista. Non mi farò schiacciare. Mi auguro che neppure il Pd ceda a questa voglia di stato regolatore”. Ha sentito che nel suo partito si ritiene adesso un successo puntare “al meno peggio”? E’ questo il suo traguardo? “No, non lo è. Non mi piace questo approccio. Così come non mi piace la sfumatura assistenzialista, a trazione meridionale, del governo. Il Nord non può essere dimenticato. Non possiamo farci dettare l’agenda politica ed...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.