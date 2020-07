Il manager come trofeo di caccia dei pm, intervista a Vito Gamberale

Roma. “Che un manager possa essere indagato fa parte del rischio che decide di assumersi. Io sono stato indagato sette volte, prosciolto tutte e sette, e in un caso sono stato anche ‘sequestrato’. E’ stato doloroso. Ma non è questo che oggi mi spaventa”. E allora cosa la spaventa? “Mi preoccupa l’indagine al manager come un trofeo di caccia grossa, la moda del massacro. La vera difficoltà del manager è resistere alle inchieste giudiziarie che vengono sbandierate, all’avviso di garanzia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.