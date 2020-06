Cade l’ultimo tabù grillino: sì al Mes

Alla fine il M5s ha dovuto cedere, come era prevedibile, e dire sì al Mes. Cade l'ultimo tabù grillino. Il viceministro della Salute ed esponente del Movimento 5 stelle, Pierpaolo Sileri, intervenendo su Sky, ha sottolineato che "se alcuni paesi hanno detto no al Mes ci sarà una ragione. A mio avviso se sono soldi vantaggiosi, senza vincoli e in tempi rapidi allora va bene". L'Italia, ha ricordato Sileri, "ha già dato tanto all'Europa" e "non ci dimentichiamo che tutta l'austerity e i tagli vengono da lì, quindi ora serve un cambio di passo".

Perché la fase 3 non può funzionare senza usare subito i soldi del Mes Conte offre un patto alle opposizioni, ma senza trovare nella maggioranza la quadra sui fondi la ripresa sarà dura

Il ponte di Conte Il premier si prepara a cavalcare la bestia delle grandi opere. L’eterno ritorno del ponte di Messina

I miliardi del Recovery fund sono una brutta notizia per la fronda grillina Dibba chi? L’uno-due di Macron e Merkel disinnesca la minoranza del M5s e ridimensiona i piani di Di Maio