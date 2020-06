Come quel famoso capitan Fracassa (o Fracasso) della commedia dell’arte, altrimenti noto con i nomi alternativi e significanti di Spezzamonti e Spaccaferro, ecco che l’altro giorno il commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri, che certo non è (ancora) il miles (vana)gloriosus, si è abbandonato a una comica autocelebrazione che adesso lo proietta a buon diritto sullo stesso palcoscenico dal quale Checco Zalone intonava la famosa e indimenticabile “siamo una squadra fortissimi fatta di gente fantastici / perché noi siamo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.