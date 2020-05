Roma. Ogni loro postura ne anticipa il programma e ne rivela gli azzardi e c’è davvero tutto il loro mondo come volontà e rappresentazione concentrato in queste immagini che raccontano il M5s alla fine del loro racconto. Sono dunque foto tampone, documenti per epidemiologi della politica, i due formidabili scatti che Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, e Virginia Raggi, rispettivamente calati nella parte del responsabile, dell’irresponsabile e della amica di tutti, hanno voluto diffondere per prepararci e prepararsi alla...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.