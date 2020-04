Modello Zaia

Roma. Essendoci ormai abituati, alle sue “svolte” che durano lo spazio che intercorre tra una diretta Facebook e l’altra, stavolta ci vanno tutti coi piedi di piombo. “Solo che stavolta – spiega un colonnello veneto della Lega – c’è uno spettro in più”, a suggerirgli di fare sul serio, di cambiare per non essere cambiato. “Perché Salvini lo sa bene, che Zaia se li è guadagnati sul campo, i gradi di capitano, non sui social. E Matteo è consapevole dell’impressionante...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.