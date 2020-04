“Forza Italia ha un programma economico, Conte ci ascolti”, dice Mariastella Gelmini

Roma. “Per la ripartenza dopo il coronavirus servirà uno spirito rivoluzionario. La recessione ci colpirà in maniera violentissima, basta guardare cosa dicono gli analisti. Sarà come se fossimo stati bombardati. Dunque non possiamo pensare di ricostruire con i tempi biblici del nostro processo amministrativo e burocratico. Non ne usciremmo vivi. Si tratta di difendere il nostro benessere, le nostre abitudini, i nostri livelli di vita”, dice Mariastella Gelmini. E la capogruppo di Forza Italia annuncia allora le principali proposte che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.