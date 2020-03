Salvini ignora l’abc della finanza pubblica

Il momento è difficile e serve il contributo di tutti, soprattutto delle opposizioni. A patto che chi faccia le proposte sappia vagamente di cosa stia parlando. Il leader della Lega e del centrodestra, Matteo Salvini, intervistato da Bianca Berlinguer a “Cartabianca” sulle soluzioni economiche per affrontare la crisi, non rientra in questo perimetro piuttosto ampio: “Non vogliamo usare i soldi dei polacchi, dei francesi o dei tedeschi – ha detto Salvini –. Noi vogliamo usare i soldi degli italiani. L’anno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.