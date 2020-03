Fare il bene di Milano, senza polemiche

“Una crescita costante ma non esponenziale”, ha detto ieri l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, che in ogni caso “determina una costante sofferenza dei presìdi”. E la necessità di attrezzarsi. Così ieri pomeriggio, dopo la comunicazione che nei prossimi giorni “saranno in arrivo 140 respiratori”, Gallera ha accompagnato il governatore Attilio Fontana e il nuovo “consulente” della Regione Guido Bertolaso in visita ai padiglioni della Fiera di Milano. Da dove Fontana ha ribadito che il progetto di aprire un ospedale...

