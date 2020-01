La farsa dei meriti e degli effetti di una legge

Quasi 29mila beneficiari del reddito di cittadinanza hanno trovato lavoro tra aprile e dicembre 2019 e quindi significa che il sussidio funziona e che i nuovi contratti sono dovuti all’opera dei navigator. Tra gli assunti con il Jobs Act dopo poco più di tre anni sono stati licenziati il 21,3 per cento, tra quelli ancora con l’articolo 18 leggermente di più, quindi significa che il Jobs Act non ha aumentato i licenziamenti – come si temeva – ma li ha...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.