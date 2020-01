L’Armata Emiliano

In terra di Puglia accadono cose strane, che il resto del paese fatica a comprendere. Una su tutte è la ricandidatura da parte del Pd di Michele Emiliano, che in tutti questi anni non ha fatto altro che opporsi ai governi del Pd tra l’altro facendo scendere in regione i dem sotto la media nazionale e meridionale. Si dirà, però, che c’è il rischio dell’avanzata delle destre e del populismo. E infatti Emiliano, che è il campione del populismo, paragonandosi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.