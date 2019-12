Il giusto processo contro Matteo Salvini

Matteo Salvini, lo sappiamo, è uno dei leader più amati d’Italia, il suo partito si trova da mesi in cima a tutti i sondaggi, da quasi due anni la sua coalizione vince quasi tutte le elezioni locali, si presenta come il grande favorito alle regionali che si andranno a celebrare il prossimo anno, ma da qualche tempo a questa parte il leader della Lega non può non aver notato che all’interno della sua traiettoria è subentrato un ostacolo che rende...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.