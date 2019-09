Niente tasse, siamo il Pd. Il coro dei big (e le inquietudini per Renzi)

Da Graziano Delrio ad Andrea Marcucci, a Piero Fassino, la proposta di tassare le merendine viene fermamente smentita dagli esponenti in arrivo alla Direzione nazionale (oggi al Centro Congressi Cavour e non al Nazareno). Non potevano mancare le domande sulla scissione di Matteo Renzi. E qui i toni variano. Tra i più duri, l’ex ministro del Lavoro, Cesare Damiano.

Renzi esce, Rosy Bindi arriva: “Di lui non mi sono mai fidata”.

È già da fine ottobre che l’ex presidente dell’Antimafia è tornata al Nazareno. Ma oggi era la prima Direzione dopo l’addio del senatore di Scandicci. E la Bindi, pur dicendo che non ci si può mai sentir sollevati dopo una scissione, ci tiene a ribadire ai cronisti che lei di Renzi non si era mai fidata.