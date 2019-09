Manuale di conversazione per improvvisi sostenitori del proporzionale

Evocato, esorcizzato, temuto e minacciato da quasi un quarto di secolo, il grande ritorno del proporzionale sta finalmente per compiersi. Forse. Al volenteroso militante che voglia sostenere efficacemente il nuovo corso, infatti, la prima direttiva da impartire è più che altro un consiglio pratico: non farsi illusioni. Per un quarto di secolo il ritorno del proporzionale – con l’abituale corredo di ritorni annessi e connessi: il Grande Centro, la Balena Bianca, la Prima Repubblica – non è stato altro...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.