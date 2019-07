Salvini la "butta in gattara"

Roma. “Venghi, ministro. Accarezzi i gattini”. Matteo Salvini si presenta al gattile del Verano indossando, come sempre, la maglietta giusta: “Animal welfare”. Accolto dai mici, ha chiarito la natura dei suoi compiti istituzionali: “Occuparsi della sicurezza degli esseri viventi a due e quattro zampe”. Sospeso tra Roma e i felini, si è poi a lungo fermato sulla tomba di Alberto Sordi, che un tempo alla Lega non piaceva tanto. Non ha parlato di politica, ma l’ha buttata in gattara.