Esegesi di una diretta del Truce

Non guardo mai, per non intristirmi, le dirette del Truce. Ieri, mentre la Sea Watch violava le acque territoriali italiane e si dirigeva verso Lampedusa dopo 14 giorni di blocco allo sbarco dei naufraghi, ieri l’ho guardata. Era il primo pomeriggio. Faceva un gran caldo. Le ultime notizie social del ministro, bestia nera dei radical chic, erano un’intervista qualsiasi in mutande e un video molto particolare in cui metteva lo smalto con le sue manone alle manine delicate della fidanzata....

