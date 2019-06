No, sulla Sea Watch la Corte di Strasburgo non ha dato ragione a Salvini

Martedì, la Corte europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) ha diffuso un comunicato stampa con il quale ha cercato di spiegare le ragioni che l’hanno indotta a rigettare il ricorso presentato dal capitano della Sea Watch 3 e da alcuni migranti a bordo per ottenere dallo stato italiano le cosiddette “misure provvisorie” o “in via d’urgenza”. Nonostante la chiarezza dell’esposizione della Corte non potesse lasciare spazio a interpretazioni fuorvianti circa il reale percorso attraverso il quale i giudici sono arrivati...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.