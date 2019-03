Un prevedibile (inutile) disastro

Il “decretone”, ovvero il cuore della legge di Stabilità, è legge. Il provvedimento che include il reddito di cittadinanza e quota 100 ha superato il passaggio definitivo al Senato con 150 voti favorevoli, 107 contrari e 7 astenuti. Nessuna sorpresa, tutto secondo le previsioni. E lo stesso si può già dire per quel che riguarda gli effetti economici: come previsto, sarà un disastro. L’impatto complessivo sul pil è tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento, inferiore all’ammontare complessivo della...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.