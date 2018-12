Quegli analisti che giurano di amare la democrazia ma non vogliono curarla

Piccola parabola senza pretese. Il paziente è affetto da un male nuovo, per il quale non esiste un nome diagnostico o un protocollo terapeutico sperimentato. Si teme che sia mortale, malgrado molti obiettino che non ci sono ancora nel mondo casi conclamati di decesso. Il quadro sintomatico è in parte già noto ma lascia comunque sconcertati, perché i sintomi si presentano combinati in modo insolito. Ricorda malattie che si credevano debellate da decenni, e per questo alcuni medici ripropongono vecchi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.