La targa di Curcio, la fuga di Battisti e l’eterno fraintendimento degli intellò

"Abbiamo annullato il seminario con Renato Curcio in programma per sabato 15 dicembre. Crediamo che il nostro intento sia stato frainteso", recita il comunicato dell’International School of Studies for Universal Peace di Orsara, Foggia. Ce ne fosse mai uno, ma mai, di questi organizzatori culturali, di questi promotori di coscienza, di questo ceto medio riflessivo – e ci mettiamo i giornalisti, e la maggior parte dei politici – così irriflessivo su quel che combina, che dopo un attimo non si...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.