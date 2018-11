L’opposizione che funziona oltre Gattuso

Oltre Gennaro Gattuso c’è qualcosa di più. C’è la piazza di Torino con i trentamila manifestanti schierati a favore della Tav. C’è la mobilitazione degli artigiani contro il governo della decrescita. Ci sono gli industriali genovesi pronti a scendere in piazza contro la demagogia nella ricostruzione del Ponte Morandi. Ci sono i cortei, le autogestioni e le occupazioni degli studenti in mezza Italia. C’è l’urlo delle imprese nel nord-est. Ci sono i duecentonovantamila romani che in un referendum di cui...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.