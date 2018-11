I testacoda della Lega sull’aeroporto di Peretola

Roma. Il Consiglio regionale della Toscana ha dato ieri il via libera alla variante al Pit, Piano di indirizzo territoriale, per l’aeroporto “Vespucci” di Firenze, del cui ampliamento si discute da decenni. Ventitré voti a favore, sette contrari. Un voto “tecnico” che però ha un significato politico ben preciso: il via libera allo sviluppo dell’aeroporto di Peretola, ora nelle mani del presidente della regione Enrico Rossi, con tutte le conseguenze del caso. Da settimane dentro il centrodestra infuria lo scontro, un tempo soltanto riservato al Pd: da una parte ci sono gli sviluppisti, favorevoli all’allungamento della pista (una posizione storicamente tenuta da Forza Italia), dall’altra ci sono gli antisviluppisti (una parte della Lega, però maggioritaria, guidata da Susanna Ceccardi).

Ieri il duello ha avuto un esito infelice per il centrodestra: i consiglieri di Lega, Forza Italia e FdI hanno abbandonato l’aula prima della votazione. Il giorno prima, peraltro, la capogruppo della Lega Elisa Montemagni aveva votato contro in commissione. L’uscita dall’aula appare come un modo per tenere insieme la capra e i cavoli della coalizione, ma il risultato è chiaro: la Lega, come dice da tempo la sindaca di Cascina Ceccardi, non ritiene l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze una priorità e anzi ha chiesto la realizzazione della terza pista dell’aeroporto di Pisa. Dice Dario Nardella, sindaco di Firenze: “La Lega dal suo comportamento in Consiglio regionale regionale sta dimostrando di essere contraria allo sviluppo in Toscana. I politici leghisti vogliono far ripiombare la Toscana nel Medioevo. Vogliono riportare i toscani nelle caverne.

“Questa cosa è a dir poco scandalosa. Noi andremo avanti non solo per la nuova pista dell’aeroporto, ma per lo sviluppo della nostra regione. Ormai i leghisti hanno buttato giù la maschera: sono contro lo sviluppo della Toscana, sono contro la città di Firenze e contro la nostra area metropolitana”. Insomma, alla fine, come dice il consigliere regionale del Pd Antonio Mazzeo rivolto ai consiglieri leghisti, “Ceccardi vi ha commissariati. La proposta del commissario della Lega in Toscana di realizzare una terza pista all’aeroporto di Pisa è impraticabile, sempre che non convinciate il ministero della Difesa a spostarsi da un’altra parte”.