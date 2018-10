Roma. Non tutti in Confindustria hanno così fiducia nella Lega, come ha detto il presidente Vincenzo Boccia nel fine settimana (prima di aggiustare un po’ il tiro). Paolo Campinoti, presidente di Confindustria Toscana area Sud e amministratore delegato della Pramac, dice al Foglio che “Boccia ha chiarito che è stato solo un malinteso e che il suo pensiero non è quello che è stato riportato. Detto questo, per quanto mi riguarda, penso che sia presto per dare un giudizio su...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.