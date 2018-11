Oltre il battibecco Corallo-Burioni. Appunti per la fase di transizione del Pd

Bisogna avere la faccia tosta delle proprie simpatie e antipatie. Sennò non si capisce che ci stia a fare Twitter, peraltro un luogo malfamato, come un albergo di passo a poco prezzo, in cui ho fatto una sveltina scandalosa dicendo che il dottor Corallo del Pd aveva vinto contro il dottor Burioni 3 a 0 con quella storia della pedagogia sprezzante verso il 99 per cento dei capetoste. Il professor Burioni tuttavia a me sta bene, non mi è antipatico,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.