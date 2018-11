Piccoli Serracchiani crescono

Dal discorso che portò, prima immediata fama nazionale a Debora Serracchiani e poi alla sua elezione alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, nel 2009, agli interventi di Katia Tarasconi e Dario Corallo all'Assemblea Pd di sabato 17 novembre: il “lancio del giovane candidato dissidente” sembra essere ormai lo sport politico nazionale del centrosinistra. Con un padre nobile: in principio fu Nanni Morretti, che dal palco di Piazza Navona nel 2002 gridò: "Con questi dirigenti non vinceremo mai!". Però non era certo un giovanotto né si candidava alla segreteria del partito.