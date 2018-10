La domanda che qualche attento lettore si potrà porre in questi giorni osservando la magnifica lista degli invitati alla festa del Foglio è come diavolo sia possibile organizzare una sincera giornata di orgoglio ottimista in un momento storico come quello attuale, dominato dai campioni del rancore, dai professionisti della paura, degli aedi del pessimismo. Un lettore spiritoso ci ha chiesto se sabato prossimo a Firenze – tutti invitati! – useremo un fotogramma del Titanic come nuovo manifesto dell’ottimismo. Ma per...

