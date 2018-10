Roma. “Trattare, si dovrà trattare”, dice il deputato leghista. “Mancano ancora dieci giorni: pochi, ma anche tanti”, gli ribatte il collega grillino. E insomma ci si sta pensando, a una via d’uscita? “Ovvio, ma passerebbe per un congelamento, almeno temporaneo, delle misure elettorali”. E dunque? “Eh”. E dunque, in sostanza, la cosa su cui in fondo, da un lato e dall’altro della barricata, sono tutti d’accordo, è che Luigi Di Maio e Matteo Salvini non saranno mai d’accordo. E...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.