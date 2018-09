Il sonno del Pd

Roma. In questo momento il Pd è una rete intrecciata di inutilità e ferinità di rapporti, dove la politica, intesa come scontro di idee, visioni e orizzonti, è apparentemente scomparsa, sommersa da micro calcoli di potere, afasie, sonnolenze, tentativi di autoperpetuazione da parte di quella che un tempo veniva chiamata la classe eterna, in un clima rattrappito in cui il nome di Nicola Zingaretti scintilla agli occhi di molti come una necessità di sopravvivenza. Paolo Gentiloni e Matteo Renzi non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.