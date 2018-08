Bongiorno conflitto d’interessi!

A voler rendere pan per focaccia, verrebbe da gridare allo scandalo, da invocare dimissioni immediate. Ma siccome, oltreché garantisti, da queste parti si ha il vizio del realismo, finisce che la critica diventi un elogio. E perciò: evviva Giulia Bongiorno. L’avvocato palermitano, ministra della Pubblica amministrazione che un bel giorno s’è svegliata con l’idea di assumere 450 mila nuovi statali (e perché non tre milioni, allora?), è risultata essere il componente più ricco del governo grilloleghista, con ben 33 immobili...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.