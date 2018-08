Roma. “Ché poi io, a essere sinceri, queste cose le dico contro il mio interesse. Perché in effetti la mia speranza, come sapete, è un’altra”. Lo sbuffo, più di liberazione che d’insofferenza, arriva a metà della conversazione, quando ha già criticato, più o meno aspramente, sia Enzo Moavero sia Giovanni Tria. E allora Claudio Borghi si ferma, riflette e poi, quasi dismettendo qualsiasi dissimulazione, dice sorridendo: “La mia speranza è che l’euro salti per aria, e si volti finalmente pagina”....

