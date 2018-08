Dopo i presidi anche i pediatri dicono no all'autocertifcazione sui vaccini

Il Collegio dei Professori universitari di Pediatria ha pubblicato una nota che attacca la circolare Grillo-Bussetti sull'autocertificazione per i vaccini. Il provvedimento “non solo confligge con la vigente normativa sulla certificazione delle vaccinazioni obbligatorie, ma contrasta con il DPR 445/2000 che recita 'I certificati medici, sanitari ... non possono essere sostituiti da altro documento”, dicono i pediatri. Critiche che hanno fatto seguito ai malumori già espressi dai presidi delle scuole a proposito dello slittamento dell'obbligo dei vaccini.

Il ministro della Salute Giulia Grillo ha risposto alle accuse dei dirigenti scolastici. “Mi sembra un atto politico contro di me. L'autocertificazione è stata usata per tutto il 2017 e la presa di posizione di ieri dei presidi non la capisco”, ha detto il ministro nel corso della trasmissione Omnibus su La7. L'Anp, l'Associazione nazionale dei Presidi, non ha digerito la circolare del 5 luglio di Grillo e del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, secondo la quale basterà solo l'autocertificazione per iscrivere i propri figli a scuola. Il presidente dell'Anp, Antonello Giannelli, ha detto: “Non è possibile far prevalere la nuova circolare. Per ora ci atteniamo alla legge Lorenzin, sarà quest'ultima a essere applicata”.

Grillo si è difesa e ha scaricato le responsabilità sul suo predecessore, Beatrice Lorenzin: "Noi abbiamo deciso di continuare ad usare lo strumento dell'autocertificazione nel 2018 anche perché il ministro Lorenzin non ha fatto l'anagrafe nazionale. Lo strumento dell'autocertificazione è stato usato per tutto il 2017. Autocertificazione significa certificare il vero e non il falso altrimenti sono previsti 6 mesi di carcere”. L'ex ministro Lorenzin ha risposto via Twitter:

Qualcuno spieghi al Ministro @GiuliaGrilloM5S che l’autocertificazione prevista dalla legge è norma transitoria in attesa della data perentoria in cui presentare le certificazioni. La sua proroga serve solo ad attendere la norma @PaolaTavernaM5S per eliminare obbligo. #iovaccino — Beatrice Lorenzin (@BeaLorenzin) 9 agosto 2018

Inoltre, l'emendamento al decreto Milleproroghe approvato dal Senato, e che sarà in discussione alla Camera solo dall'11 settembre (quando l'anno scolastico sarà già iniziato in molte regioni), posticipa al 2019-2020 l'applicazione delle sanzioni per le famiglie non in regola.

Grillo ha aggiunto di avere depositato una proposta di legge della maggioranza per ammorbidire l'obbligo dei vaccini. “Spingeremo per il metodo della raccomandazione che è quello che noi prediligiamo da un punto di vista politico, nel quale prevederemo delle misure flessibili di obbligo sui territori, quindi nelle regioni e nei comuni dove ci sono tassi più bassi di copertura vaccinale o emergenze epidemiche", ha detto il ministro. Grillo ha detto che svolgerà una campagna di comunicazione per sostenere l'uso dei vaccini ma gli altri dettagli della proposta di legge non sono stati ancora resi noti.