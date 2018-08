Cosa c'è dietro al registro costruttivo del buonsenso di Salvini

Sedotto con infinita bravura da Annalisa Chirico, alla quale non per caso applico il nomignolo affettuoso di Chirichessa, manco fosse una mantide, il Truce, cioè Salvini, si è mostrato sabato “affabile” (autodefinizione sua) ai lettori del Foglio. Risultato: Truce nei fatti, suadente nelle forme. La sua chiave è semplice: spontaneità e buonsenso. Non ha mollato di un millimetro sulla chiusura dei porti e sulla caccia alle organizzazioni internazionali di soccorso, la sua battaglia feticcio di questi primi due mesi, e...

