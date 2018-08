Essere neutrali oggi significa aver deciso da che parte stare

O di qua o di là. In un passaggio del suo meraviglioso “Candido”, facendo dialogare il protagonista del libro con l’amico Cacambo, Voltaire, come molti ricorderanno, definisce l’essere ottimisti come la smania di sostenere che tutto va bene anche quando si sta male. L’insegnamento di Voltaire ci suggerisce dunque di non esagerare con l’ottimismo, specie in una fase storica in cui essere difensori dell’ottimismo è pericoloso quasi quanto essere a favore dei vaccini. Eppure, nonostante la cupezza prodotta dalla...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.