La Camera dà il via libera al taglio dei vitalizi. Di Maio: "Ora le pensioni d'oro"

L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I Sì sono stati 11, 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi.

"Finalmente è arrivato. Oggi è il giorno che gli Italiani aspettavano da 60 anni, quel momento fatidico che abbiamo regalato ai nostri cittadini in 100 giorni di Governo", ha scritto su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, sull'abolizione dei vitalizi, tema sul quale ha lanciato l'hashtag "#ByeByeVitalizi". "Ora tocca alle pensioni d'oro", ha aggiunto il ministro.

Per quanto tempo abbiamo aspettato che questi privilegi venissero cancellati! Ora ci siamo! — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 12 luglio 2018

I parlamentari del M5s sono usciti in piazza Montecitorio per celebrare così il via libera alla delibera Fico, appena approvata in ufficio di presidenza. Palloncini gialli e spumante. "Oggi è un giorno storico – ha detto il capogruppo a Montecitorio Francesco D'uva, stappando una bottiglia di spumante a pochi passi dal portone di ingresso del palazzo – non solo per il M5s ma per l''Italia tutta. Il M5s è arrivato al governo, ha la maggioranza e ha subito abolito questo assurdo privilegio della casta".