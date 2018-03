Il punto da cui partire forse deve essere questo e alla luce delle discussioni avute ieri in Direzione non si può che cominciare da qui: quello che abbiamo visto negli ultimi cinque anni, a sinistra, è stato non necessario o è stato non sufficiente? La clamorosa sconfitta registrata dal Partito democratico alle elezioni del 4 marzo ha avuto l’effetto non solo di costringere Matteo Renzi alle dimissioni da segretario – formalizzate ieri con due righe inviate al vicesegretario Maurizio Martina...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.