Leggevo ieri su Repubblica un politologo illustre, Piero Ignazi di Bologna: grazie che i grillos sono alle porte, Roma è in mano alla mafia. Ah, ecco. Avere qui avvertito in tempo che era una sciocchezza, non conta. La sentenza che statuisce reati di corruzione e non di mafia non conta. Roma non è in mano alla mafia ma è in mano agli asini, con ogni evidenza, ma anche questo non conta. Mi sento un uomo in rovina di fronte al...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.