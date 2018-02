Assecondare l'industria del pessimismo aiuta a fertilizzare lo sfascismo

C’è un formidabile libro appena uscito in Inghilterra e negli Stati Uniti del quale i giornali italiani non potranno parlare facilmente perché sarebbero costretti a riconoscere quello che non possono ammettere: la proliferazione esponenziale della società del rancore non è il prodotto naturale di un mondo che giorno dopo giorno se la passa sempre peggio, ma è il prodotto naturale di un mondo che, pur passandosela sempre meglio, continua a raccontare a se stesso che le cose, signora mia, purtroppo...

