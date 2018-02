"La piovra del M5S"

Roma. La disciplina sull’elettorato passivo prevede alcune limitazioni e definisce le cause di ineleggibilità e incandidabilità, ma da nessuna parte descrive la condizione di “impresentabilità”. Un candidato può essere incandidabile o ineleggibile, ma non “impresentabile”. L’idea secondo cui un indagato non dovrebbe candidarsi non è una legge dello stato, ma uno standard grillino. E per questo dovrebbe essere applicato prima al M5s. Quanti sono gli impresentabili nel partito di Casaleggio? In questi giorni molti quotidiani, seguendo la pratica inaugurata...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.