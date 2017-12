Lerner ci dice perché Pisapia si è ritirato e perché Grasso è un bluff

Roma. Dice Gad Lerner, di mestiere giornalista e per passione ideologo pisapiano, rivolto ai compagni di avventura mancati, cioè bersanian-dalemiani da una parte e renziani dall’altra: occhio a rinunciare, pure in maniera un po’ strafottente, alle “stampelle”, perché di questi tempi possono essere “preziose”. Giuliano Pisapia fu definito “stampella di Renzi, ma oggi nella costernazione generale vedremo come il centrosinistra, con il Pd azzoppato, finirà sulla sedia a rotelle in assenza di stampella”. Certo, Lerner è di fronte a “una...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.