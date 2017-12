Lo ius soli non c'entra col passo indietro di Pisapia

Lo ius soli, o culturae che sia, c’entra molto relativamente. Meglio lasciar perdere il latinorum, anche perché Giuliano Pisapia è tutt’altro che un azzeccagarbugli, anzi qui, ormai mesi fa, si era scritto che il foro di Milano, senza farsi abbagliare dalle luminarie dei retroscena, poteva prevedere il ritorno di uno dei suoi membri più autorevoli. Da ieri lo scenario è questo. Il ritiro di Pisapia però non può essere seriamente addebitato alle priorità decise dalla maggioranza nell’ultimo scorcio di legislatura. Si può temere che la faccenda sia più complicata, che si tratti di una sorta di maledizione della sinistra continentale incapace di far convivere le sue anime, con la sola parziale eccezione di quella francese fino a che c’è riuscita. In parole povere il fallimento del tentativo di Pisapia, delineatosi come inevitabile fin dall’inizio, può essere letto come un danno collaterale della dissennata scelta della scissione “da sinistra” nel Pd e, per altri versi, di quella di Renzi di prendere a modello Macron piuttosto che i democratici americani. Va detto però che Renzi almeno si mostra figlio del suo tempo, comunque difficile per la sinistra, rispetto a quelli che riesumano, taluni senza nemmeno saperlo, il “terzo periodo” del Comintern.