Dopo la copertina che ridicolizza l'Italia, l'Economist ne ha di strada da fare

L’Economist ha rivendicato in copertina una nuova capacità del Regno Unito di emulare il ridicolo d’Italia. Eh, ne devono fare di strada. Noi siamo gente di spirito millenario. Sappiamo ridere di cuore di Berlusconi e di Cosa nostra. Sappiamo ridere di Berlusconi e di Putin. Sappiamo ridere. C’è una guerra in Europa. Terribile di violazioni, di carneficine, di crimini, di distruzioni, di umiliazioni. Noi sappiamo riderne. I parlamentari di Forza Italia che hanno applaudito euforicamente Berlusconi che chiedeva alla bocca sua di non dire che cosa pensasse di Zelensky? Che diceva il suo rammarico per la mancata liquidazione di Zelensky da parte delle persone perbene? Sono i bravi delegati della miriade di eroine ed eroi, nemici purissimi di tutte le guerre, i quali hanno tenuto un giorno sì e uno no a far sapere che a loro Zelensky non piace, nella più moderata delle ipotesi, e che per loro Zelensky è un carnefice del suo popolo, nella versione più intrepida. E ora tutti in piazza, e le parole vostre sien conte: “Ucraini, giù le mani dalla Crimea!”.