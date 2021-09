È morto Mikis Theodorakis, caro agli dèi

È stato comunista, amico di poeti, nemico di fascisti, ha conosciuto la galera e la gloria. Ma festeggiamo Irene Papas, 95 anni domani: per le sue labbra e per la sua voce Mikis scrisse le sue canzoni

È morto oggi Mikis Theodorakis, aveva 96 anni. È stato comunista, amico di poeti, nemico di fascisti, ha conosciuto la galera e la gloria. Non sono un eroe, ha detto, gli eroi muoiono giovani. Però è stato caro agli dei. Leggerò Filippo Maria Pontani oggi, spero: è pane per i suoi denti. Intanto faccio festa a Irene Papas. Per le sue labbra e per la sua voce Mikis scrisse le belle canzoni. Proprio domani lei compie 95 anni. Ho buone ragioni, anzi, la migliore: mi innamorai di lei nel 1961, in bianco e nero, e ancora dura. Io ero uno studente, lei era Antigone.